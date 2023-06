Super festa di Chiara Ferragni in riva al mare: ospiti d'onore Paola e Chiara, il video

Chiara Ferragni ha organizzato una super festa a Forte dei Marmi (Toscana) per lanciare alcuni nuovi prodotti del suo "Chiara Ferragni Brand". A ospitare la speciale serata è stato un resort di lusso in riva al mare e gli invitati erano numerosi, e ovviamente non potevano mancare Fedez e la sorella Francesca (Valentina si trovava in Brasile), ma due ospiti hanno catturato l'attenzione di tutti: Paola e Chiara.

Le sorelle, vestite Chiara Ferragni, hanno cantato alcuni dei loro successi tra cui Furore, brano presentato al Festival di Sanremo, e Vamos a Bailar. Una serata bellissima e particolarmente felice visto anche il bel tempo.

In un'intervista al Sole 24 ore Ferragni ha parlato di alcuni progetti futuri tra cui l'apertura del primo store, in cui poter trovare tutte le sue linee, dall'abbigliamento al make up, e il lancio della prima linea di profumi. Se per il primo l'attesa non sarà poi molta, l'imprenditrice ha parlato di settembre, per il secondo si dovrà aspettare il 2024.