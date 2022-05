Chiara Nasti è incinta: la dedica dal campo di Mattia Zaccagni

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, ha comunicato a tutti i tifosi e più in generale a tutta Italia che lui e Chiara Nasti aspettano un bambino. Così, con il pollice in bocca e il pallone sotto alla maglia celeste, ha rivelato la lieta notizia. La coppia non stava più nelle pelle e non vedeva l'ora che il momento della rivelazione arrivasse. E quale occasione migliore di una partita vinta fuori casa (Spezia-Lazio 3-4)?

Chiara Nasti diventerà mamma

Dopo il gesto di Zaccagni Chiara ha deciso di condividere a sua volta la notizia pubblicando proprio una foto del compagno sul campo e poi ricondividendo alcune storie. A corredo della foto un breve messaggio: "Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori.. ti aspettiamo amore della nostra vita . Ti amo papy".

Non si hanno informazioni in più sulla gravidanza, solo Chiara si è mostrata con un accenno di pancia in una storia. Tra le persone che si sono congratulate con la coppia non poteva mancare la sorella di Chiara Nasti, Angela. "Sì, finalmente posso dirlo. Divento zia, non vedo l'ora. Chiara e Mattia mi avete reso la persona più felice del mondo", ha scritto colma di gioia.