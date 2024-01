Chiara Nasti, tra pochi giorni la scoperta del sesso del bebè: su quali nomi è indecisa

"Non so ancora il sesso, sto per impazzire. Lo scopriremo giovedì". Chiara Nasti risponde su Instagram alle curiosità dei follower sulla gravidanza e condivide tutte le emozioni di questo periodo. L'influencer - già mamma di Thiago - aspetta il dal marito Mattia Zaccagni e tra pochi giorni saprà se sarà maschio o femmina.

Lei sogna una femminuccia, ma la sensazione è un'altra, come racconta: "Penso sia un altro maschietto. La cosa più importante di tutto, inutile specificarlo, è la salute. Ma mi auguro che sia una femminuccia, ora la sto desiderando tanto". In quel caso ha scelto anche il nome, o quasi: "Sono indecisa tra Jennifer e Kimberly". Sul carattere, invece, non ha dubbi: "Da me vorrei che prendesse la leggerezza/positività e allegria. Da Mattia il suo equilibrio, la sua professionalità e la sua bontà".

Chiara Nasti non ha parlato solo del bebè che sta per arrivare, ma anche di come reagisce alle critiche, che nella sua vita - come ben sappiamo - non mancano mai: "Ho compreso da subito (per fortuna, altrimenti mi sarei ammazzata per quello che mi viene rivolto) che certi commenti provengono da persone così fasulle e irrealizzate nella vita che dar peso a certe cattiverie immotivate non sarebbe giusto. Inoltre lo vivevo ai tempi della scuola con le maestre, essendo un po' più 'curata' me ne veniva fatta una colpa. Perché diciamoci la verità, anche nei contesti scolastici ci sono preferenze e antipatie, quindi ho imparato a capire subito il mondo quanto possa essere spregevole. E non cambierà mai, anzi, da quello che vediamo tutti i giorni, di male in peggio. Spesso quando si ha più carattere è facilissimo che le persone ti facciano passare per una persona poco umile - ha detto ancora - soltanto perché ti fai rispettare e dici quello che pensi davvero. Comunque le mie priorità sono la mia famiglia. Come dico sempre, il resto è aria fritta. Meglio far invidia che pietà è il mio motto ormai".