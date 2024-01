Chiara Nasti incinta: "Mangio crudo e tingo i capelli, non sono come le esaurite che stanno attente a tutto"

Ci sono alcune controindicazioni mediche legate alla gravidanza che, generalmente, accomunano tutte le donne. Evitare di mangiare crudo, evitare di farsi tinte aggressive ai capelli, evitare salumi, stare attente al consumo di formaggi e altri alimenti che potrebbero essere rischiosi per il feto. E se tutte le donne incinte, solitamente, cercano di seguire queste regole, c'è qualcuno che non ha proprio intenzione di uniformarsi a questo modus operandi. E questo qualcuno è Chiara Nasti.

Influencer, 25 anni, origini napoletane e un bel caratterino che spesso la mette al centro di polveroni mediatici per alcune dichiarazioni anticonvenzionali che non ha paura di esprimere sul suo mezzo di comunicazione preferito: Instagram. Chiara, infatti, attualmente mamma del piccolo Thiago e incinta del suo secondo figlio con il marito Mattia Zaccagni, è finita ancora una volta al centro di una polemica per alcune frasi dette sulle donne in gravidanza. Non è la prima volta che Chiara Nasti critica le donne "comuni" che spesso la criticano per come gestisce la maternità e l'essere mamma. Ricordiamo tutti la sua uscita infelice sulle mamme che svaccano in gravidanza, riferita al fatto che, secondo lei, fosse colpa delle donne se non erano in grado di gestire una gravidanza senza prendere chili su chili. E sempre in tema gravidanza, Chiara, ha accusato nuovamente le donne incinte che "stanno attente a tutto" definendole delle "esaurite".

In risposta alla domanda di una fan su Instagram, che le chiedeva se avrebbe continuato a farsi i colpi di sole pur essendo incinta, Chiara ha fatto sentire la sua voce e ha colto l'occasione per sfoderare un colpo basso alle donne prudenti in gravidanza: "Non sono come tutte quelle esaurite che stanno attente a qualsiasi cosa - ha detto Chiara -. Quando nascevano i bimbi prima non c'erano tutte queste restrizioni. Io anche con il cibo, se vado in un posto che conosco mangio crudo ecc".

Parole che, siamo sicuri, hanno fatto infuriate tante donne e tante mamme. Ma voi siete d'accordo con Chiara o la pensate diversamente da lei?