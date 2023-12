"Fingete di essere etero e scaricate questa frustrazione sulle donne": Chiara Nasti attacca gli uomini che la criticano

Chiara Nasti ha replicato molto pesantemente alle critiche ricevute dai follower in calce alle ultime foto postate con il marito Mattia Zaccagni. Come già successo in passato, anche in questo caso al centro delle discussioni sono state le accuse di chi ha messo in luce lo sfoggio di uno stile di vita molto elevato, mostrato anche attraverso immagini che evidenziano costose borse griffate. Stavolta però l'influencer napoletana non si è limitata solo a rispondere sulle specifiche contestazioni, ma è andata oltre arrivando a definire gli uomini che si soffermano a osservare il dettaglio del marchio Chanel della sua ultima borsa rossa come "finti etero che scaricano la loro frustrazione sulle donne".

"Se il mio intento fosse stato far vedere la borsa (due c****ni, ormai mi hanno annoiata pure le borse ) cosa va a togliere a tutta sta gente che piange sotto le mie foto?" ha esordito Nasti nella prima di una serie di storie Instgaram: "Ma cosa più sconvolgente sono gli “uomini” (chiamiamoli così va) perché si ossessionato da ste Chanel/Hermes? Siamo nel 2024 quasi potete metterle anche voi se tanto vi piacciono e io non credo che un uomo sano la prima cosa che gli passi in mente è porre l'attenzione sulla mia borsa tutte le volte. Per quanto riguarda le donne non mi sconvolge, sono cose che piacciono a tutte e il desiderarle scatena rabbia in alcune. Ma i ragazzi (uomini non lo siete) mi fanno scompisciare".

E ancora: "Comunque la spiegazione l'ho trovata e sempre saputa. Fate finta di essere etero e dovete scaricare questa frustrazione sulle donne. Vi nascondete dietro ste povere ragazze con la scusa “sono fidanzato”. Ma secondo voi non l'abbiamo ancora capito?" ha aggiunto Nasti: "Venite a insultare pesantemente le donne. A pro di che? Perché? Qual è il motivo? Perché fare il commento dicendo ‘sei tutta finta’, ‘ostenti le borse’, ‘cose che compra tuo marito’? Che commenti da vero uomo so?". Poi, forse immaginando che le sue dichiarazioni avrebbero scatenato accuse di omofobia: "E non mi si venga a usare scusa dell’omofobia proprio a me", ha proseguito, "che tutti i miei amici sono gay. Ma sono amici gay con gli attributi sotto! Gay che commenti del genere se li sognano e li vedono allo stesso modo mio. La pensiamo uguale. Siete una vergogna, prendete coraggio e fate quello che vi sentite di fare, piuttosto che insultare le ragazze. Si vede dalle vostre facce che siete angosciati e provate senso verso le donne con questi commenti".

Le sue storie Instagram sono proseguite con una serie di screenshot di commenti ricevuti: "Se mio marito facesse un commento del genere penso che lo lascerei. Se scrivesse queste cose sarebbe scioccante. Lui piuttosto guarda la bella donna che c'è in foto e non la borsa" ha scritto ancora Nasti a proposito di un uomo che faceva riferimento ancora una volta alla borsa. Osservazioni che sui social non stanno passando inosservate proprio perché tanto lapidarie ed espressione di un modo di pensare molto discutibile.