Claudia Koll torna in tv dopo anni: "Oggi ho due figli in affido"

Claudia Koll torna in tv dopo anni di assenza. Ospite di Mara Venier a Domenica In, l'attrice, che dalla fine degli anni Novanta si dedica completamente alla Fede, racconta la sua nuova vita. Da tempo Koll è presidente di una associazione benefica che si occupa di aiutare i più bisognosi, tenendo attivi i contatti con l'Africa.

Oggi l'ex attrice ha due figli in affido, uno ha trent'anni, l'altro invece appena sette. "Il primo si chiama Gian Marì ed è con me da 16 anni", racconta. "Abbiamo fatto un bel percorso di vita insieme. Gian, che viveva in Africa, aveva bisogno di venire in Italia per curarsi e l'ho aiutato a trasferirsi per un trapianto. All'inizio non fu facile, poi è stato curato gratuitamente. A seguito del trapianto, serviva un tutore, così andai da un tribunale e il giudice lo affidò direttamente a me". L'altro invece è un bambino di sette anni, ma della sua storia Claudia per il momento racconta molto poco. Il suo appello è invece a donare: "Io ho tanti poveri che vengono da me sperando che possa aiutarli, si passano anche la voce tra di loro. Se possiamo fare qualcosa, aiutiamoli".

Un tempo famosissima nel mondo dello spettacolo, Claudia negli anni Novanta era diventata diva del cinema erotico grazie a "Così fan tutte", film di Tinto Brass di cui oggi è pentita: "Ci fu un errore di valutazione nel fare quel film", ricorda "subito dopo sono stata ferma due anni. Se tornassi indietro non lo rifarei, quell'esperienza si poteva proprio evitare". Poi la conversione alla Fede: "Ho sempre avuto una sensibilità per le fragilità degli altri. Dio mi ha dato la forza di superare le mie paure".