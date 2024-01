"Vergognati, hai cresciuto una cafona". Il padre di Chiara Nasti sbotta: "Fatti i ca**i tuoi, vuoi anche te le borse?"

Un inizio anno movimentato quello di Chiara Nasti. L'influencer su Instagram ha condiviso una foto insieme al marito, Mattia Zaccagni, e il sospetto che i due siano nuovamente in dolce attesa si è fatto sempre più corposo: tutta 'colpa' di un pancino sospetto.

Sotto a quel post però si è consumato un vero e proprio scontro tra il padre di Chiara, Enzo Nasti e un hater. Enzo ha commentato con un cuore lo scatto che ritrae la figlia con Mattia e proprio a quel commento l'utente ha risposto così: "Vergognati di aver educato in questo modo sta cafona". "Vergognati tu schifoso", ha subito ribattuto Enzo. Ma le offese sono continuate.

"Io non mi vergogno di niente, tu dovresti invece dato che hai cresciuto una figlia che dice 'cosa serve imparare a fare lavastoviglie e lavatrice se ho chi lo fa per me' e mostra dalla mattina alla sera borse e quant'altro per ostentare la ricchezza", ha scritto ancora l'utente facendo riferimento a delle recenti dichiarazioni di Chiara su Instagram.

Enzo, evidentemente molto infastidito, ha continuato a rispondere, ma nelle sue parole si possono leggere - neanche troppo tra le righe - delle offese, anche un po' maschiliste. "Senti ma fai il cesso e io che ti rispondo pure sta mer*a. Vai a cag**e buon anno, mer*a" e ancora "Sì, ti devi vergognare veramente e poi i ca**i tuoi no? Sono cose da donna capi, fatti i ca**i tuoi" e infine: "Infatti sì, si vuole mettere anche lui le borse". Esternazioni non molto differenti da quelle fatte proprio da Chiara solo pochi giorni fa.