Chi è Elisa Esposito la maestra di corsivo che adesso fa le serate in discoteca

Da settimane ormai non si parla che del (in) corsivo o meglio del cörsivœ. A renderlo così famoso, ma anche criticato, è Elisa Esposito la maestra di questo modo di parlare. I suoi video su TikTok, in cui spiega come pronunciare le parole per creare l'effetto cantilena, sono diventati virali tanto da portarla a parlare in programmi radio, tv e a rispondere alle domande dei giornalisti interessati nel capire come sia nata questa moda.

"Cosa voglio fare da grande? In futuro magari aprirò un centro estetico - ha dichiarato a La Repubblica - Ho iniziato a fare la prof su TikTok a ottobre 2021. Prima non ero così conosciuta, e questa cosa del cörsivœ non era così così diffusa. Lo scorso autunno ho guadagnato 300.000 nuovi follower in un mese e mezzo, poi sono cresciuta ancora fino a sfiorare quota 800.000. E questo ha probabilmente portato sulla pagina tanto pubblico che non è il mio pubblico, tante persone che non mi conoscevano". Esposito sta però cavalcando il successo e consapevole del fenomeno che ha contribuito a creare farà la sua prima comparsa in discoteca come special guest.

La popolarità non porta solo aspetti positivi, Elisa è infatti stata sommersa dalle critiche dopo essere stata ospite a Rds e non ha saputo dire chi avesse scritto la Divina Commedia, ovvero Dante Alighieri.

Dopo la sua ospitata in radio è stata letteralmente massacrata sul web perché – probabilmente presa dall'emozione – non ha saputo dire che la Divina Commedia è stata scritta da Dante Alighieri.

Esposito ha 19 anni, è nata nel 2003, e questa estate ha sostenuto l'esame di maturità. Sui social alcuni sarebbero arrivati a minacciarla di morte, l'influencer milanese sarebbe quindi stata costretta a pubblicare un video in cui spiegava di non parlare in corsivo nella vita reale, ma di farlo solo sui social. La 19enne da grande vorrebbe fare l'estetista e aprire un suo centro.