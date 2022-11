Diletta Leotta e Loris Karius non si nascondono più, le foto della prima vacanza di coppia

Sembra proprio che Diletta Leotta abbia dimenticato definitivamente Giacomo Cavalli. La conduttrice sportiva, infatti, ha un nuovo uomo nel cuore e ha deciso di non nascondersi più e vivere la sua storia d'amore con Loris Karius alla luce del sole. Quello che sembrava solo un gossip, lanciato dal settimanale Gente, è diventato un vero e proprio amore da copertina. La conduttrice tv e il portiere del New Castle, infatti, sono una coppia e stanno vivendo la loro prima vacanza da fidanzatini. Le neo coppia, infatti, si è concessa una vacanza rilassante a Miami tra mare, sole e tanto divertimento dove si è lasciata andare a coccole, baci e tutte le emozioni che una storia d'amore agli inizi sa regalare.

I due sono andati a Miami, come mostrano anche loro stessi sui propri profili social, approfittando del momento di pausa dagli eventi sportivi di Loris che, per via dei mondiali in Quatar, ha più tempo da dedicare alla sua Diletta. La Leotta, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto, di cui una scattata quasi sicuramente dal suo fidanzato, che la ritraggono in bikini e con un sorriso che lascia intendere il suo stato d'animo molto più delle parole. E anche Loris si è fatto riprendere dalla sua Diletta mentre mostra non solo il suo fisico da urlo ma anche il suo splendido sorriso da uomo innamorato.

Dopo essere stati paparazzati da Chi, Diletta e Loris hanno deciso di vivere apertamente la loro storia e godersi tutto il bello dell'inizio di un nuovo amore.