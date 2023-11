Preoccupazione per Donatella Rettore, il video dall'ospedale

Donatella Rettore ha pubblicato un video su Instagram che ha impaurito moltissimo i suoi molti fan. Nel filmato l'attrice con la cuffietta per i capelli, la mascherina e un grande telo dorato utilizzato per prevenire e aiutare le persone in ipotermia si trova seduta su una sedia in ospedale. La cantante è stata operata al tunnel carpale e adesso dovrà iniziare una lunga riabilitazione.

L'operazione, che può essere considerata di routine, dovrebbe essere andata bene e senza complicazioni: dettagli non da poco anche perché Rettore, che è anche ex paziente oncologica (nel 2020 è stata operata due volte per un tumore al seno), da anni convive con la talassemia, malattia ereditaria che la affligge dall'età di 29 anni. La talassemia è una malattia rara del sangue capace di provocare una anemia cronica, con tutte le conseguenze che questo può causare: dalla semplice stanchezza ai cambiamenti nel colore della pelle e nei casi peggiori ingrossamento della milza. Era il 1992 quando Rettore rischiò la vita per colpa di emorragie gastro-intestinali e renali, e in seguito ha raccontato di essere stata "presa per i capelli" dall'equipe che l'ha avuta in cura in ospedale. Sempre a causa della talassemia, Donatella non ha potuto avere figli dal marito Claudio Rego, che conosce all'età di 19 anni.