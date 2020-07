Eleonora Daniele, il tenero messaggio su Instagram dedicato alla figlia e alle 'super mamme'

Un momento speciale per la conduttrice Rai Eleonora Daniele diventata mamma da poco. La sua Carlotta oggi compie due mesi e per questa occasione la Daniele ha ricevuto un prezioso regalo dai ragazzi di ProgettoAutismo FVG. A loro e alla sua piccola è dedicato il messaggio che la presentatrice ha scritto sul suo profilo Instagram, offrendo ai tanti fan un' anticipazione sul programma Storie Italiane. Programma che la vedrà di nuovo al timone da settembre.

Eleonora Daniele: "Il mio pensiero va alle super mamme"

"Grazie ai ragazzi di ProgettoAutismo per questo bellissimo regalo per la mia piccola Carlotta che oggi compie due mesi. Il mio pensiero va oggi alle tante famiglie e alle tante vere super mamme che convivono con l’autismo dei propri figli, a loro sarò sempre vicina e continuerò nelle tante battaglie intraprese. Essere mamma mi ha insegnato ancora di più a rispettare e amare i bambini . E per loro quest’anno a Storie italiane ci sarà sempre più attenzione e ascolto , per tutelare i loro diritti e raccontare storie di speranza. Auguri allora alla mia piccola Carlotta e un bacio a tutte le mamme d’Italia".

Il dolore per la scomparsa del fratello

Un momento di grande gioia per la Daniele che arriva dopo la grande sofferenza per la scomparsa del fratello Luigi, affetto da autismo. “Forse è stata la morte di mio fratello che mi ha svegliata, mi ha costretto a fare un bilancio della vita, mi ha portata a volere un altro affetto.- ha confessato in un’intervista a Il Giornale - Per me mio fratello Luigi era come un figlio, anche se io sono più piccola: era autistico, e io ho sempre badato a lui insieme alla mia famiglia, i miei genitori e le mie due sorelle, fin da quando ero bambina. È morto cinque anni fa per un arresto cardiaco e per me è stato scioccante”.