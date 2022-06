Elettra Lamborghini scrive (in privato) a chi l'ha offesa: ecco la chat

Non rimane a guardare, Elettra Lamborghini, e questa mattina decide di passare in rassegna tutte le storie di coloro che erano presenti ieri al concerto di Riccione. Il motivo? Capire chi sono coloro che l'hanno insultata dal sottopalco, urlandole "tro*a": parola di fronte alla quela la cantante ha deciso di interrompere (momentaneamente) il concerto. E, sebbene il colpevole non è ancora venuto fuori, l'artista ha rintracciato online qualcuno che, mentre lei stessa si difendeva dalle offese, le gridava "tiratela di meno".

"Ascoltami bene, non so se sei tu che hai urlato 'tiratela di me' o se è stato il tuo amico", scrive Elettra al ragazzo, in un messaggio inviatogli in privato. "Ma sappi che se sei stato tu sei solo un povero looser. Se è stato il tuo amico beh, cambia amicizie perché sei proprio un perdente". Lo screenshot della conversazione è stato condiviso dall'ereditiera stessa tra le su Instagram Stories, come "continuazione" di quanto accaduto ieri sera.

Cos'è successo al concerto di Elettra Lamborghini

Per chi non conoscesse la vicenda Lamborghini, un riassunto. Ieri sera, in occasione di una esibizione nel locale "Musica" di Riccione, Elettra è stata vittima di insulti da parte di alcuni ragazzi in prima fila. Una volta resasi conto delle loro parole, l'artista ha deciso di interrompere il concerto, abbassare la musica ed invitare i malintenzionati ad uscire (non prima di aver chiesto al pubblico di intonare un coro unanime di "scemo"). L'episodio è diventato virale sui social, anche in ricordo di quanto accaduto appena un mese fa alla collega Anna Pepe.