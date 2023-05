Elettra Lamborghini: "Sui social sembro un pu**anone. I tatuaggi? Mi sono pentita li sto levando tutti"

Elettra Lamborghini ha da poco compiuto 29 anni, tra pochi giorni uscirà il suo nuovo album e si sta preparando ormai da mesi per sostenere i ritmi del tour, infatti ha perso sette chili. È molto soddisfatta di come sta lavorando e nonostante il suo aspetto da bomba sexy si sente tutt'altro che provocante: "Se vede le mie foto sui social sembro un pu**anone, diciamolo. Mi piace fare la sexy ma se apro la bocca, di sexy o di malizioso in me, meno di zero. Magari una persona che mi vede per la prima volta, e non sa chi sia, dice: è una bomba sexy. Ma appena parlo si capisce che non sono una gattamorta che gode perché ha la fila di ragazzi".

Questo suo essere alla mano ha fatto sì che sia amata da bambini e adulti, il merito è della sua personalità: "Sono solare, senza peli sulla lingua. Non giudico e non ho tabù. Sono come mi si vede. I bambini non li freghi, capiscono se sei vera. Avevo pubblicato un video con i bimbi che mi parlano e mi saltano addosso come se fossi la loro sorellina o, meglio, sorellona. Gli piaci o non gli piaci, io sono genuina". E parlando di spontaneità non si può non pensare al video che ha condiviso pochi giorni fa su TikTok dove viene immortalata mentre sta mangiando all'aeroporto e due fan le chiedono una foto insieme.

Elettra Lamborghini è ben riconoscibile anche per merito di alcuni tratti caratteristici, l'immancabile sedere tatuato con le macchie di leopardo, e non è un caso se la sua statua di cera al muso di Amsterdam è tra le più fotografate: "Ha un gran bisogno di manutenzione, tra le chiappe di leopardo e il resto, la toccano tutti". Ma parlando dei tatuaggi ha ammesso, nell'intervista rilasciata a La Repubblica, di essersi pentita di averli fatti: già dall'anno scorso ha iniziato il percorso con la rimozione laser. "Se avessi un figlio lo sconsiglierei - ha dichiarato Elettra -, oddio non voglio fare la boomer... Perché un tatuaggio è una maniera di esprimere chi sei, di essere particolare. Ma sì, sono pentita, li sto tirando via tutti e fa male. Non posso strapparmi la chiappa. Cosa vuole che le dica, papà mi aveva avvisato: 'Poi te ne penti'".

Elettra e la carriera nella musica all'inizio non compresa dai genitori

"Inizialmente non capivano come funzionasse il mondo dello spettacolo - ha spiegato Elettra parlando dei suoi genitori -. Specie in televisione uno può dire: oggi ci sei, domani no; è lecito avere dubbi. Si sono fidati di me e della mia determinazione: voglio arrivare qui e là, in due anni ce la faccio. Hanno visto che ho le pa**e". I momenti 'no' però ci sono stati nella sua carriera e ha avuto dei momenti in cui ha detto "Mollo tutto", ma non si è arresa e ha trovato la motivazione per continuare.

L'esperienza a Sanremo l'ha provata molto e fino a qualche tempo fa avrebbe detto di no se le fosse stato domandato se volesse tornarci: "Me l’hanno pompato troppo, ci sono anche rimasta male, non l’ho vissuto bene, avrei potuto essere più rilassata. Il palco è casa mia, invece sono entrata come un agnellino indifeso. Però ho una canzone molto bella e mi sono ritrovata a pensare: con questo pezzo andrei a Sanremo. Chissà". E parlando di canzoni due delle persone che la consigliano di più sono il marito, Afrojack, e la madre. Parlando di Afrojack, produttore e dj, ha raccontato che "appena ho un pezzo glielo faccio sentire, ci aiutiamo molto. Fino a quando non l’ascoltano tutti, non sto tranquilla. Ho un gruppo a cui faccio sentire le canzoni, di cui fa parte anche mia mamma. Conto i sì e i no". Delle cantanti italiane ha un'ottima opinione: "Mi piacciono tutte purché siano in classifica. Quando vedo una donna nella top ten penso: ce l’abbiamo fatta. Qualcosa sta cambiando, le donne fanno più fatica, ma avanti tutta".