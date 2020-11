Elisa Isoardi senza filtri: "Todaro? Mi sono innamorata di ciò che faccio con lui"

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. La coppia formata da apprendista ballerina e maestro di danza a Ballando con le Stelle continua a far chiacchierare anche dopo la fine della trasmissione di Rai Uno.

Elisa Isoardi su Raimondo Todaro

Intervistata dal settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana, Elisa nega che la frase detta in tv «sono pazza di lui, sua moglie lo sa» fosse riferita a Raimondo ma non nega che diventeranno una vera coppia: «Sarà un legame che non finirà con il programma… Il pubblico si è innamorato della nostra coppia ed è successo anche a me, mi sono innamorata di quello che faccio con lui… Se ci metteremo insieme? Non lo so, per ora va bene così».

Di Raimondo apprezza «la sua bellissima dolcezza di padre... Ci si può innamorare di un uomo per come fa il papà». E alla domanda se sogni di metter su famiglia risponde: «Certo, ora che ho scoperto che le cose si possono fare insieme, sì… sono in grado di accogliere le sorprese della vita».

Le lite dietro le quinte di Ballando con le Stelle

Nei giorni scorsi era circolata invece un'indiscrezione a proposito di una presunta lite tra Elisa e Raimondo che sarebbe avvenuta dietro le quinte di Ballando. A far esplodere la rabbia di Todaro, secondo le fonti, sarebbe stata proprio l'insistenza con cui tv e giornali parlavano del presunto flirt con la sua studentessa di danza. A giudicare dalle parole dell'ultima intervista di Isoardi, però, i malumori sarebbero rientrati