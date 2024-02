Elodie festeggia Iannone (ex di Belen): "Ti amo, caz**". La Rodriguez risponde

Un tempo Belen Rodriguez e Andrea Iannone erano fidanzati. Un tempo Belen e Elodie erano molto amiche, tanto da condividere serate momenti spensierati per Milano. Oggi però le carte si sono mischiate: Elodie è la nuova compagna di Andrea Iannone, mentre Belen è di nuovo single dopo la fine della sua ultima relazione con Elio Lorenzoni. Ma come vivono la situazione i tre partecipanti a questo triangolo? Molto serenamente a quanto pare. A confermarlo è l'ultimo commento che Belen ha lasciato in calce a un messaggio di Elodie.

Proprio in queste ore infatti Andrea Iannone è reduce da un importante traguardo professionale, ovvero la conquista del terzo posto in Australia in superbike. Una rivincita per il campione, che è tornato in sella dopo un periodo di stop. Ad omaggiarlo di un affettuoso pensiero è stata proprio la fidanzata Elodie, che gli ha lasciato questo messaggio: "Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie all'esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio buono, bello e matto come un cavallo. C** se ti amo!".

Parole d'amore che non sono passate inosservate a Belen Rodrigue. "Quanto sono felice! La determinazione il cuore buono vincono sempre! Siete una favola", ha scritto la showgirl argentina.

La relazione tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez è durata circa due ann, ovvero dal 2016 al 2018. All'epoca l'argentina si era appena separata dal marito Stefano de Martino, con cui poi sarebbe tornata negli anni successivi. Belen e Elodie sono state invece molto amiche nel periodo che entrambe hanno vissuto da single, parliamo degli anni 2019- 2020. Spesso con loro c'era anche la conduttrice Diletta Leotta, che poi ha mantenuto un legame più stretto con Elodie, ma seppure le due artiste hanno visto le loro strade dividersi, l'affetto resta.