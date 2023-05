Elodie e Iannone hanno preso casa insieme a Milano

Elodie, 33 anni festeggiati oggi, 3 maggio, e Andrea Iannone, 33 anni, sono andati a convivere. Che la relazione tra i due stesse procedendo a gonfie vele era chiaro, ma che i due già vivessero insieme no. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, che li ha paparazzati, i due si sarebbero trasferiti in un nuovo appartamento in zona San Vittore. Una nuova sistemazione milanese per la coppia che si è resa, probabilmente, necessaria in quanto ormai da anni Iannone vive in Svizzera.

Dalle foto pubblicate da Chi Iannone avrebbe commesso anche un'infrazione stradale: avrebbe posteggiato la sua auto, da 192mila euro, "davanti alla fermata dell'autobus, in divieto di sosta".

Elodie e Andrea, la storia di un amore

Galeotto fu il mare cristallino della Sardegna. Proprio sulle spiagge sarde è sbocciato l'amore tra lo sportivo e la cantante e quello che sembrava un fuoco destinato a bruciare velocemente si è invece trasformato in una relazione duratura nella quale entrambi stanno investendo anima e corpo. Settimana dopo settimana l'interesse si è trasformato in sentimento e adesso i due trascorrono la vita insieme. Non è passato inosservato il sostegno che Iannone ha dato a Elodie durante la sua partecipazione a Sanremo e nonostante non abbiano mai rilasciato grandi dichiarazioni sul loro amore è evidente la loro complicità.

Il tema famiglia è sempre molto dibattuto quando due personaggi famosi si fidanzano, ma Elodie è stata chiara: a lei piacerebbe diventare mamma, ma al momento giusto. "Non bisogna fare un figlio per stare meglio - ha dichiarato al settimanale Chi -, non deve essere un atto di egoismo. Bisogna farlo quando sei stabile. Il giorno che riuscirò a essere la donna che vorrei essere, e non lo sono ancora, lo farò". E alla domanda, se in questi anni ci sia mai andata vicina, con grande onestà ha risposto di no, che "finora non mi è mai capitato". Ma chissà, forse con Andrea troverà la stabilità giusta...