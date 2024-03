Elodie e Andrea Iannone nudi in piscina: la foto bollente

Vacanza bollente per Elodie e Andrea Iannone, non tanto per la destinazione - non precisata, ma sicuramente calda - quanto per la passione esplosiva che c'è tra loro. "In love" scrive la cantante su Instagram accanto a una serie di foto insieme al compagno, e la prima è davvero incandescente.

Completamente nudi, nella piscina della loro suite, i due si sono immortalati abbracciati mentre si guardano con intensità prima di un bacio. La complicità è evidente e soprattutto non sfugge ai follower, che commentano a bocca aperta: "Che hot". Ovviamente non manca l'ironia, qualcuno fa sapere di non sentirsi tanto bene davanti a questa immagine, mentre un altro si propone: "Posso venire a mettere il cloro?". Negli altri scatti i due sono in spiaggia, di notte, subito dopo un bagno al mare. E anche qui la passione non manca.

Legati dal 2022, Elodie e Andrea Iannone sono innamoratissimi. Il pilota di Moto Gp è tornato da poco a correre dopo 4 anni di squalifica per doping, un periodo difficile in cui la cantante gli è stata vicino dandogli la forza per rimettersi in pista. Oggi è la sua più grande fan, oltre che l'amore della sua vita.