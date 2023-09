Elodie nuda su Instagram, i commenti hot di Andrea Delogu e Giulia Salemi

Sbam (anche se scritto in maiuscolo rendeva di più). Elodie nuda su Instagram è una visione celestiale che farebbe convertire anche i più atei. Se la cantante voleva colpire l'attenzione per lanciare il nuovo singolo, "A fari spenti", ci è ben riuscita: la sua foto senza veli, con i lunghi capelli che coprono a malapena il seno e una mano davanti a sostituire la famosa foglia di fico di biblica memoria, ha fatto il pieno di like, ma soprattutto di commenti.

"L'infarto c'è stato" fa sapere l'influencer Il Menestrelloh, e non mancano fantasie fatish: "Sarei interessato alla parte tagliata della foto - scrive un follower - se possibile con calzini bianchi". C'è poi chi invidia i capelli, chi sentenzia con uno schietto e diretto "bona", chi mette in dubbio la propria eterossessualità. A tal proposito c'è da dire che i commenti più hot arrivano proprio dalle donne, due in particolare.

Tra le prime a commentare Andrea Delogu, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per Elodie. Un'ammirazione alta, quasi spirituale, tanto da salutarla con un estasiato: "EloDea". Più terra terra il commento di Giulia Salemi, seppur carico di pathos: "Sbavo" (con tanto di faccina, ndr). Va beh, ma alla fine, com'è la canzone?

Il post di Elodie