Elodie fa pole dance al suo concerto, la reazione di Diletta Leotta in un video

L'Elodie show 2023 è un successo. La cantante nei suoi live oltre a cantare, balla e fa la pole dance in mezzo al palco mentre i ballerini danzano sotto di lei. In scaletta i suoi successi da "Andromeda" a "Bagno a mezzanotte", uno show dal respiro internazionale che soddisfa i fan. Ieri sera, tra gli spettatori al forum di Assago, a Milano, erano presenti alcuni vip tra cui Chiara Ferragni e Diletta Leotta.

E proprio la giornalista sportiva sul suo profilo Instagram ha condiviso il momento in cui Elodie è salita sul palo, allestito sul palco, iniziando a roteare sicura e suscitando l'estasi dei presenti che sono esplosi in un boato di stupore. Anche Leotta è rimasta molto colpita e infatti ha commentato scrivendo: "Pazzesca". Finito il live Diletta ha raggiunto l'amica nel suo camerino per congratularsi e farle i complimenti, immancabile la foto che le immortala mentre si abbracciano felici.