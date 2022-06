Ema Stokholma non ci gira intorno: "C'è un noto dj italiano che fa uso pesante di droga". Il tweet della conduttrice di Rai Radio2 è allarmante, ma soprattutto furioso: "Io vi vedo, tutti finti amici, che fate festa insieme a lui. Se gli succederà qualcosa spero di non leggere i vostri post di dolore. Fate qualcosa per aiutare le persone in difficolta Cristo!".

La deejay non fa nessun nome, ovviamente, tantomeno noi qui daremo inizio a una 'caccia alle streghe', provando a risalire dai pochi indizi al diretto interessato, ma il messaggio è chiaro: non fare finta di niente, magari anche approfittando vigliaccamente del contesto, e agire subito prima che potrebbe essere troppo tardi. Dalle durezza delle parole di Ema Stokholma si intuisce come situazioni del genere non siano così rare in quell'ambiente e sprona perciò tutti ad agire con responsabilità. Insomma, pur non facendo nomi il tweet sarà arrivato a chi deve arrivare.

La situazione di cui parla la speaker sembra comunque abbastanza evidente, come spiega poco dopo tra i commenti. "Non dovresti frequentare ambienti del genere. Esistono ancora noti Dj italiani? Parlo da quarantenne ormai ritirato da anni dal mondo della notte" le scrive un follower e lei replica: "Non frequento ma vedo tutto su Instagram".