Enzo Miccio: "Sono single, ho rinunciato a diventare padre". Poi parla della sua ossessione per il cibo

Nel suo lavoro è considerato uno dei più bravi, e sicuramente il più noto e apprezzato in Italia, ha organizzato alcuni dei matrimoni più chiacchierati degli ultimi anni, ovviamente stiamo parlando di Enzo Miccio. Il wedding planner, che da circa due mesi ha compiuto 52 anni, che si è letteralmente inventato la professione qui in Italia: "Quando ho iniziato io, negli anni Novanta, in Italia 'wedding planner' non lo sapeva pronunciare nessuno. A lungo ho pensato di essermi lanciato in questo mondo per caso, ma non è vero: rimettendo in fila le immagini della mia infanzia mi sono reso conto di aver sempre avuto dentro questa scintilla". L'ispirazione gli è venuta proprio guardando l'album di matrimonio dei suoi genitori, "ho avuto in testa per una vita l’immagine di mia mamma in abito da sposa, con il velo, i fiori", ha confessato al Corriere della Sera. "Tutto è partito da lì: devo la mia carriera al fatto di essere un ragazzo del Sud cresciuto felice in una famiglia gioiosa, che sapeva celebrare i propri momenti di festa", una vita, quindi, in cui ogni traguardo se l'è duramente conquistato.

"Sono single, ho rinunciato a diventare padre"

E se il lavoro gli dona successi su successi, la vita privata non proprio: da circa un anno e mezzo è single, solo a gennaio dello scorso anno da Silvia Toffanin a Verissimo aveva parlato proprio del suo compagno Laurent e del desiderio di diventare papà, desiderio che però ha accantonato.

Mentre in libreria è possibile acquistare il suo ultimo libro "Ditemi sempre di sì", lui al suo di matrimonio proprio non ci pensa dopo che la storia pluriennale con il suo ormai ex è finita ormai da tempo.

Senza voler entrare nel tema politico e senza dare "né giudizi né opinioni" ha voluto esprimere la sua posizione sull'avere dei figli: "La paternità è un desiderio che mi è venuto negli ultimi tempi, prima non lo avevo proprio, anzi i miei amici mi chiamavano scherzosamente 'Erode'. Ma subentra una responsabilità talmente grande nell’avere un figlio che mi sono posto molte domande, e alla fine sono arrivato a fare una rinuncia: non diventerò padre. Ma con questo non condanno e non giudico chi invece lo vuole diventare. Anzi, ammiro chi è in grado di crescere dei bambini, indipendentemente dal tipo di coppia in cui è. Anche perché se il desiderio di genitorialità è così forte, non ti ferma né la legge né l’essere single".

Il motivo dietro alla scelta di non percorrere più la strada del diventare papà è quindi dovuto solo ad una "scelta molto personale di responsabilità".

Il cibo come ossessione

Nel suo libro offre alcuni pratici consigli per rendere il proprio matrimonio una festa e non un "sequestro di persona" e infatti sono assolutamente vietati le cerimonie che partono la mattina e terminano la sera: "Se si vogliono sposare al mattino, bisogna che nel tardo pomeriggio sia tutto finito. Altrimenti non è una cerimonia, ma un sequestro di persona. Si commette l’errore di correlare il successo di un matrimonio alla sua durata: no, il matrimonio è un evento, deve essere intenso, non lungo. Le persone devono dire 'che peccato, è già finito', non 'basta, voglio andarmene'".

E parlando di pranzi e cene, che nei matrimoni devono mixare buffet e pasto placé, ammette che lui è "ossessionato dal cibo: cerco di mangiare sano, se sono a casa mi cucino un pesce con le verdure, se sono in giro e non trovo nulla che funzioni piuttosto salto". E poi ammette: "Ho le mie fissazioni: la colazione è l’unico motivo per cui mi alzo dal letto. Faccio il mio 'zuppone', il pappone del Miccio con dentro cereali, latte di avena, frutti di bosco, yogurt greco. Dopo l’attività fisica mi faccio un frullato con la banana. A mezzogiorno spesso salto il pranzo, recupero magari con della frutta secca, di cui sono fanatico. La sera pesce, oppure pollo, oppure uova e verdura. Frutta mai dopo le 18, se proprio ho un buco prima di andare a letto mangio uno yogurt magro zero grassi. Per ora così funziona".