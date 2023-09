Erik Geiger, chirurgo delle celebrità, presenta il suo libro. Da Eleonora Daniele a Rosanna Lambertucci, tutti presenti

Una serata di bellezza, informazione e amicizia, quella che ha visto ieri, 27 settembre 2023, riunire amici e colleghi del mondo dello spettacolo accorsi numerosi per festeggiare il noto Chirurgo Plastico ed Estetico di Vip, Dott. Erik Geiger per la pubblicazione del suo primo libro ‘La scienza della bellezza’ edito da Mondadori. Nell’elegante ed esclusiva cornica del Circolo Aniene in Roma, Geiger ha presentato il libro di fronte ad una numerosa platea; tra questi la conduttrice Eleonora Daniela protagonista della serata grazie ad un’intervista e racconto inedito al Dott. Erik Geiger ma anche l’attrice Vittoria Belvedere che si è prestata alla letture di alcune pagine del libro, Elena Santarelli con il marito Bernardo Corradi, Rosanna Lambertucci, Alberto Matano, Salvo Sottile, Silvia Salemi, Monica Marangoni, Alessia Fabiani e molti altri. Geiger emozionato alla presenza anche dei figli e della moglie, la designer Diletta Amodei, ha ringraziato i presenti e ricordato quanto la conoscenza, la diffusione, l'informazioni e l'intelligenza per un mestiere così complesso e responsabile come quello del Chirurgo, siano essenziali soprattutto in un’era dove la poca informazione e l'eccesso ne sono protagonisti, causando spesso panico e cattivi esempi per i giovani e la società.