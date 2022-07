Ermal Meta, viso gonfissimo e problemi di salute, costretto ad annullare i concerti

Ermal Meta ha problemi di salute ed è costretto ad annullare i concerti. Il cantante di origine albanese ha annunciato a tutti di non stare bene e di dover sospendere le sue prossime performance live dove era atteso come il concerto al Giffoni Film Festival e quello a Peschici, in Puglia a causa di alcuni sintomi, piuttosto gravi, comparsi sul suo viso da diversi giorni.

Il cantante di Non mi avete fatto niente, ha mostrato il suo viso deturpato dal gonfiore nelle sue ultime stories su Instragram ed è apparso irriconoscibile spaventando i suoi fan che si sono subito preoccupati per lui. A dare qualche notizia sul suo attuale stato di salute è lo stesso Ermal che, sempre attraverso i social, ha dichiarato di avere questo grande gonfiore in diverse parti del viso e della testa da diversi giorni e di essersi svegliato peggio del solito al punto da non poter più ignorare i sintomi.

"Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa - ha rivelato Ermal Meta - Dapprima credevo si potesse trattare di un colpo d'aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem. A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni"

Meta ha poi dichiarato, infine, di volere andare a fondo della questione per scoprire cosa gli sta provocando questi sintomi e risolvere al più presto la situazione per tornare a cantare sui palchi ma, soprattutto, a stare bene.