Corona: "Prendo 4 pillole di Cialis al giorno, ma per dimagrire"

Non ha mai avuto peli sulla lingua Fabrizio Corona e adesso, alla soglia dei 50 anni e dopo aver pagato per gli errori commessi, ancora meno. Ospite del podcast Gurulandia, l'ex paparazzo non si è risparmiato, raccontandosi tra passato e presente, e ha regalato diversi aneddoti. Alcuni su personaggi noti con cui ha avuto a che fare nel suo lavoro, altri sulla sua vita privata.

Parlando di sè, ha fatto sapere di prendersi molto cura del suo benessere fisico: "Prendo 100 pillole al giorno - ha detto - Faccio 3 massaggi a settimana, faccio le lampade". "Ma è vero che prendi 4 pasticche di Cialis al giorno?" gli ha chiesto il giovane conduttore. Corona, prima di rispondere, ha mostrato direttamente in camera la confezione e poi ha spiegato: "Me l'ha dato l'urologo. Innanzitutto è il miglior termogenico che c'è, ti fa dimagrire, bruciare grassi. Oggi mi sono mangiato un panino mentre venivo qui, integrale con la bresaola, ne prendi una e bruci i grassi". "Non hai paura di morire?" gli hanno chiesto ancora, ma la replica è stata tranchant: "Almeno muoio magro".

Corona, dunque, non prenderebbe il Cialis per migliorare le prestazioni sessuali ma lo userebbe come integratore per dimagrire. Sul sesso, però, ha fatto altre dichiarazioni: "Ho avuto più di 5 mila donne - ha raccontato, tra l'incredulità generale - La prima volta che ho fatto l'amore avevo 13 anni. Metti dai 18 ai 50, sono 32 anni. 32 per 365 quanto fa?".