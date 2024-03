Fedez, il gesto spiazzante per la festa del papà e il compleanno di Leone

Oggi è un giorno speciale per Fedez, perché oltre ad essere il compleanno del figlio Leone - che compie 6 anni - è anche la festa del papà. Una giornata che il rapper ha sempre festeggiato in famiglia ma anche sui social, condividendo foto e video-ricordi degli ultimi anni insieme ai suoi bambini e, ovviamente, alla moglie Chiara Ferragni con cui ha costruito un pezzo così importante della sua vita.

Quest'anno, però, è diverso. Fedez da un mese non vive più con loro e la crisi matrimoniale sembra ormai insanabile, anche se non è ancora arrivato nessun annuncio ufficiale sulla loro separazione. Dunque per la prima volta il rapper non trascorre questa giornata speciale in casa ed evidentemente non se la sente di condividere con tutti momenti del passato in un periodo così difficile e doloroso.

Mentre l'imprenditrice digitale ha dedicato un bel messaggio al primogenito - pubblicando tra le storie Instagram una foto in cui gli tiene la mano mentre dorme - Fedez lo ha ricordato in un post spiazzante, scritto accanto a una sua foto con il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus: "Onorato di aver conosciuto il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, ideatore del microcredito moderno anche conosciuto come il banchiere dei poveri - si legge - Il modo migliore per festeggiare la festa del papà è confrontarsi su come garantire un futuro radioso ai nostri figli. Sono nate delle belle idee che spero possano prendere vita il più presto possibile. Buona festa a tutti i papà e auguri al mio piccolo grande Leone". Un pensiero molto diverso rispetto a quelli a cui ci aveva abituato, altrettanto profondo ma decisamente più riservato, che ha spiazzato molti.