"Fedez, la bomba: una scappatella (lunga mesi) con Paola Di Benedetto"

Non si arrestano i pettegolezzi a proposito della fine della storia tra Fedez e Chiara Ferragni. Dopo il siparietto immortalato ieri sera dai fotografi, con i due che neanche si salutano alla festa di Leone, oggi spunta una nuova bomba: Fedez avrebbe avuto una relazione lunga mesi con Paola Di Benedetto.

A rivelare il presunto flirt tra il cantante e la showgirl è Alessandro Rosica, detto l'investigatore social, da sempre informatissimo sugli affari privati dei personaggi famosi, tanto che fu il primo a svelare la relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi (che poi è stata confermata da Belen stessa).

"Tra le tante accuse della famiglia Ferragni ci sarebbe una clamorosa presunta scappatella di mesi e mesi tra Fedez e Paola di Benedetto - dice Rosica - Infatti tutti hanno appena litigato con lei". Lui stesso però prende le distanze dai rumors parlando di "amici di Chiara con la bocca troppo grande".

Cosa c'è di vero in questa storia? Un indizio in particolare lascia pensare che non si tratti di pura invenzione, ovvero il fatto che tutte le sorelle della famiglia Ferragni, Chiara compresa, hanno smesso da tempo di seguire Paola. Va detto però che anche lo stesso Fedez ha smesso di seguire la showgirl.

Chi è Paola di Benedetto

Nata a Vicenza nel 1995, Paola Di Benedetto è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, showgirl e modella italiana. Ha raggiunto la popolarità con la partecipazione all'Isola dei famosi nel 2018, poi con la vittoria del Grande Fratello Vip nel 2020. Successivamente ha condotto trasmissioni di intrattenimento per le radio. La sua ultima relazione, durata sei mesi, è stata quella col calciatore Raoul Bellanova, terminata a gennaio. Ma nel suo passato ci sono stati flirt con più personaggi famosi: il calciatore Matteo Gentili, l'ex tronista Francesco Monte, il cantante Federico Rossi del duo musicale Benji & Fede, il rapper Rkomi.