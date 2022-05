"Devo andare a prendere Leone": Fedez ripreso dopo la conferenza stampa. Il video è virale

Lunedì Fedez ha annunciato il suo prossimo progetto: il concerto a Milano, in piazza Duomo. Love Mi sarà l'occasione per raccogliere i fondi da donare alla Fondazione Fedez E.T.S. a TOG - Together to go la Onlus, centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare paralisi cerebrali infantile e sindromi genetiche con ritardo mentale. L'annuncio del concerto è stata anche l'occasione per il riavvicinamento con J-Ax, notizia che ha mandato letteralmente in visibilio i fan, che aspettavano in gloria questo momento.

La conferenza stampa di presentazione del progetto si è svolta dentro il Palazzo Reale a Milano e, come era ovvio che sarebbe successo, i fan che attendevano il rapper fuori dall'edificio erano moltissimi. Per loro Fedez però non aveva molto tempo: doveva andare a prendere Leone a scuola. Il video del momento in cui esce dal Palazzo e si dirige verso chi lo stava aspettando è stato registrato, e poi pubblicato su TikTok, da una ragazza e proprio in quei brevi secondi è ben udibile la frase: "Vi saluto così ragazzi, che devo andare a prendere Leone a scuola". Una frase che non ha nulla di speciale, ma sentirla pronunciare da un padre così noto la rende immediatamente importante. Perché? Perché riesce finalmente a scardinare certi stereotipi sulla genitorialità, che in Italia ancora facciamo fatica a riconoscere. Questo è dimostrato, in parte, dalla percentuale di uomini che chiedono il congedo parentale. Nel Belpaese possono essere richiesti 10 giorni nei primi cinque mesi di vita del neonato (e retribuiti dall'Inps), mentre in Francia 25, Spagna 112, Svezia 480, ma negli ultimi sei anni solo il 20% dei papà ha chiesto il permesso, secondo i dati dell'Inps. La percentuale cresce, e arriva quasi al 40%, nell'ultimo anno, ma non è abbastanza.