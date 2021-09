Fedez 'ubriaco' alla festa di Versace. Una foto con Gigi Hadid, Chiara Ferragni: "Voglia di divorzio"

"Dear Fedez, please join me for an intimate creative experience ad my home". Ovvero: "Caro Fedez, per favore unisciti a me per un'esperienza creativa intima a casa mia". Recitava così il biglietto di invito di Donatella Versace destinato a Fedez e Chiara Ferragni per la festa privata organizzata dalla stilista a margine della sua sfilata alla Milano Fashion Week. Una serata indimenticabile per il rapper e l'influencer, ospiti del party accanto a nomi del jet set internazionale con Naomi Campbell, Gigi Hadid, Demi Moore e i cantanti degli One Direction.

Tanti i siparietti immortalati da Fedez e Chiara attraverso le Stories su Instagram. "Sei contento di essere qui?", domanda un giornalista all'ingresso. "Sono contento e spero ci sia da bere", risponde il cantante. Non a caso, poco dopo, il 31enne confessa di essere brillo, si aggira per le sale e improvvisa sketch con le star internazionali presenti alla festa.

La foto con Gigi Hadid

Missione della serata, per Fedez, era incontrare la super modella Gigi Hadid, protagonista dell'ultima sfilata Versace. Missione compiuta. Incrociata la 26enne, il rapper le chiede una foto, per poi pubblicarla subito su Instagram. Un milione i like raggiunti del post. "Giuro, mi fai venire voglia di futuro", scherza nella didascalia a corredo, riprendendo la sua ultima canzone Meglio del cinema, dedicata proprio alla moglie Chiara. E l'imprenditrice ironizza tra i commenti: "Giuro, mi fai venire voglia di divorzio".

"La foto che ho fatto con Gigi è, credo, l'ultima foto che farò con Gigi, perché mi ha detto che è tipo la foto che si fa ogni anno a Natale con i parenti. E non lo ha detto in maniera divertita", ha raccontato poi questa mattina il rapper.

Dopo fotografie e video insieme ad altre star come Dua Lipa e Naomi, a mezzanotte in punto il profilo Instagram di Fedez si spegne. La coppia è pronta a godersi al serata al riparo dell'occhio di Instagram.