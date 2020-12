“Filippo Nardi mi ha chiesto ad abortire”

A raccontare l'episodio Veronica Graf, ex giefffina che con l'attuale concorrente del reality avrebbe avuto un flirt in passato

Entrato da poco meno di una settimana nella Casa del GF Vip, Filippo Nardi si è reso subito discutibile protagonista delle dinamiche interne al reality, ma anche delle voci che fuori dal contesto televisivo lo raccontano nei lati meno conosciuti. Adesso a rivelare un episodio che riguarda il passato del concorrente è l’ex gieffina Veronica Graf che, intervistata dal settimanale Nuovo, ha svelato di aver avuto una storia d’amore con lui e anche di essere rimasta incinta di un figlio che Nardi le avrebbe detto di non volere.

“Filippo Nardi mi ha rovinato la vita”

Veronica Graf, protagonista del GF 13 nel 2014, ha avuto parole molto dure verso Filippo Nardi: “Mi ha rovinato la vita e per colpa sua oggi non voglio più avere niente a che fare con gli uomini”, ha raccontato al settimanale Nuovo la ex gieffina entrata nel dettaglio di una storia iniziata nel 2018 dopo un corteggiamento virtuale da parte di lui che aveva conosciuto a Milano Marittima.

La passione tra i due sarebbe scoppiata il 28 agosto 2019, dopo che Veronica Graf aveva messo fine a una precedente relazione: “Una sera siamo andati a bere qualcosa insieme: poi una volta risaliti sull’auto la passione ha preso il sopravvento e non abbiamo fatto in tempo ad arrivare in hotel. Ci siamo fermati in una pineta lungo la strada e abbiamo fatto l’amore. Non avevamo precauzioni perché Filippo mi aveva rassicurato dicendo che alla sua età era in grado di gestire la situazione. Diceva: ‘Non voglio sprecare la nostra prima volta insieme’. E in quel momento era già successo l’irreparabile”, ha rivelato. Dopo tre settimane un test di gravidanza avrebbe dato prova della gravidanza, non gradita da Nardi che avrebbe chiesto a Graf di “trovare una soluzione” anche perché non avrebbe potuto mantenere economicamente un figlio. Da lì la decisione di interrompere la gravidanza.

“So di aver sbagliato ad abortire e darei la vita per poter tornare indietro e fare un’altra scelta, ma allora non me la sentivo di crescere un figlio da sola: avevo mille euro sul conto corrente e la mia famiglia non poteva aiutarmi”, ha spiegato Graf che oggi dice di aver cancellato Nardi dalla sua vita: “La gente deve sapere che uomo è e come si è comportato”, ha affermato la donna concludendo la propria versione dell’accaduto.