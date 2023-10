Fabrizio Corona spiazza Venier: "È il numero uno della tv, ma fa una vita privata da spararsi". Ecco di chi parlava

Parlando della sua giornata tipo, Fabrizio Corona ha lanciato una frecciata ad un collega della tv, senza nominarlo direttamente. Eppure tutti gli indizi portano a un nome ben preciso. Ma andiamo con ordine. Nel raccontare come le sue nuove giornate fuori dal carcere stiano trovando un nuovo equilibrio, l'ex re dei paparazzi ha ammesso di invidiare un collega che ha saputo smettere di fare una vita turbolenta per dedicarsi così alla famiglia e alla calma. Allo stesso tempo, però, ha ammesso che "al suo posto? Mi sparerei".

"Lui un tempo", ha spiegato Fabrizio, "Era un personaggio come me. Oggi è invece l'uomo migliore della tv italiana, il numero uno della televisione. Gli ho chiesto come ha fatto ad aver trovato questa pace, ad aver cambiato così tanto vita, visto che era peggio di me. E lui, che ha superato i sessant'anni, me lo ha spiegato. Poi però, riflettendoci, ho pensato che se facessi la sua vita, caz*o, mi sparerei".

Sia Mara Venier che Fabrizio Corona hanno insistito per non citare direttamente l'uomo in questione, ma gli indizi parlano chiaro.

Anzitutto, Corona sostiene che il "lui" in questione ha 63 anni e che, qualche giorno fa, gli ha mandato un messaggio in dialetto siciliano. Il risultato insomma sembra chiaro: Fabrizio si riferirebbe a Fiorello, che dal 2003 vive una favola d'amore con la moglie Susanna, da cui ha avuto la figlia Angelica. In passato infatti lo stesso Rosario ha vissuto una vita turbolenta, tra serate ed eccessi.