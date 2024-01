Flavia e Gianmarco sono poi tornati insieme? La verità, mesi dopo C'è Posta per Te

È stata senza dubbio la storia più commentata di ieri sera a C'è Posta per Te, quella di Flavia e Gianmarco. Motivo per cui oggi il pubblico è a caccia di dettagli che possano svelare se la coppia è tornata insieme oppure no, dopo le problematiche sentimentali. A fare luce sull'accaduto sono proprio i profili social dei protagonisti, rintracciati dai telespettatori più curiosi. Per verificare di persona l'accaduto, è stato infatti trovato il cognome di lei: Flavia Proietto.

Ma come è andata davvero a finire oggi, ovvero settimane dopo la registrazione? Anzitutto, per chi si fosse perso la storia, la vicenda è la seguente: ad appassionare i telespettatori ieri sera è stata la franchezza con cui Flavia ha respinto il suo ex compagno Gianmarco, che credeva di riconquistarla con un invito tv nonostante le "marachelle" del passato. Una convinzione piuttosto presuntuosa, che la ex compagna ha rimandato direttamente al mittente, chiudendo la busta.

È stata proprio lei a essere eretta a idolo della serata. E i fan non resteranno certo delusi nello scoprire come stanno le cose oggi, ovvero settimane dopo le riprese. Ebbene, Flavia non ha ceduto: la coppia è ancora scoppiata. Lo racconta la vita da single che lei immortala sul suo profilo Instagram giorno dopo giorno, tra scatti sexy e selfie insieme agli amici. Non c'è traccia di Gianmarco, anzi. In una delle ultime Instagram Stories la ragazza fa una battuta: "24 ore prima del disastro", scrive nella giornata precedente alla messa in onda di C'è Posta per Te. Un modo per lasciare intendere come abbia preso le distanze dall'accaduto: riuscire a scherzare su un amore finito è il modo migliore per dimostrare di essersene definitivamente liberate. E i follower - che nel frattempo sono diventati ben 20mila - applaudono alla loro eroina per una sera.