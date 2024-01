C'è posta per te, Gianmarco vuole tornare con Flavia ma lei non ci sta: "No pasa nada"

Nel video in alto, la storia di Gianmarco e Flavia

Nel corso della seconda puntata di C'è posta per te, Maria De Filippi presenta la storia di un amore interrotto. In studio entra Gianmarco, lasciato quattro mesi fa dalla fidanzata Flavia dopo 4 anni di convivenza. Più volte, però, è scoppiata nuovamente la passione tra i due: l'ultimo riavvicinamento avviene il giorno del compleanno della donna. Veniamo a sapere inoltre che la sorella è contraria al loro ritorno di fiamma perché, dopo essere ritornato a vivere dal padre, il ragazzo inizia a chattare con una ragazza su Instagram e a leggere i messaggi è proprio quest'ultima. Ma l'ormai ex fidanzata, pur non trovando nulla di eclatante nelle conversazioni, decide di lasciarlo per aver scelto di fare lo "scemo" con le altre. In seguito si fanno dei piccoli dispetti a vicenda sui social, postando foto di viaggi, uscite con gli amici, e cene con altri/e ragazzi/e. I due si arrabbiano molto, ma ora lui vorrebbe recuperare il rapporto e per questo chiede aiuto al programma, in onda su Canale 5 sabato 20 gennaio.

L'incontro in studio

La madre e il padre di Flava non accettano l'invito, ma la donna sì ed entra in studio più agguerrita e sicura che mai. Quando apre la busta, l'ex fidanzato le chiede scusa per quanto l'ha fatta star male e per tutti i progetti buttati all'aria: "Sono qui per dirti che ti amo e che sono il Gianmarco di cui ti sei innamorata. Ho voglia di costruire una famiglia insieme, mi manca tutto di te. In questo periodo, da quando ci siamo risentiti, ho cercato di lavorare su me stesso, chiudendo tutti i social e non sentendo più nessuna ragazza. Sei il mio amore consapevole, sei la donna che ho scelto di amare. Prima di essere la mia ragazza, sei stata la mia migliore amica, con te mi sono sempre divertito. Voglio ricominciare da zero e spero che in questa vita ci sia tu". Ma Flavia gli fa sapere che sa la verità: "Non è vero che non sta vedendo nessuna ragazza, perché fino a 5 giorni fa lui era insieme a una donna nel bed & breakfast di suo fratello, lo so da fonti certe". Maria vuole capire di più: "Lui mi ha detto che quella ragazza l'aveva lasciata...", e lei risponde: "Pure a me l'ha detto, ma non è così". Lui prima nega e poi ammette: "L'ho rivista, ci ho parlato ma non ho fatto altro". Flavia ribatte: "Nel b&b di tuo fratello? Lo sai che mi conoscono tutti", ma lui continua a mantenere la sua linea difensiva: "Ti hanno detto una bugia". "Non si permetterebbero mai di mentirmi su una cosa del genere perché sanno quanto sono stata male. Tu non puoi saperlo perché non eri con me", sbotta la donna.

Il taglio dei vestiti e la chiusura della busta

In un secondo momento Flavia chiede a Maria: "Te l’ha detto che non mi ha mai portato da nessuna parte? Non poteva prendere ferie. Avendo un ristorante, sosteneva di non poter partire. E invece appena ci siamo lasciati è partito per Mykonos in pieno luglio. Si è svuotato il ristorante?". In seguito ammette che dopo avere scoperto i messaggi con l'altra ragazza - "Io non mi sono mai permessa di farlo", dice - ha tagliato con le forbici ogni abito dell'armadio del suo ex e ha filmato tutta la scena per vedere la sua reazione. Per quanto riguarda l'ultimo avvicinamento nel giorno del suo compleanno, la donna confessa: "È stato un momento di debolezza. Ma è troppo tardi adesso per fare un viaggio". Poi scopriamo che i due si erano rivisti e avevano passato due settimane insieme in un momento precedente, ma lei non cambia posizione: "Quando è partito per Mykonos su Instagram scriveva ‘No pasa nada’. Devi vedere come ‘no pasa nada’ a me ora". Dopo averlo definito un "pagliaccio", afferma che lui non sia pronto per stare seriamente con lei. “Non avrei rischiato, il coraggio di fare questo gesto me lo ha dato l’amore che provo per te”, così Gianmarco prova a convincerla, ma Flavia decide di chiudere la busta ripetendo le parole "No pasa nada".