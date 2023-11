Flavio Briatore, il salotto della sua casa tra pareti stuccate e un soprammobile da oltre 1.000 euro

Flavio Briatore è sempre molto attivo sui social ed è anche particolarmente seguito dai suoi follower che commentano attivamente i suoi post: qualche critica, ma soprattutto moltissimi complimenti ai quali quasi mai risponde ma è evidente che li legga. Negli ultimi mesi l'imprenditore ha, infatti, aumentato la pubblicazione dei contenuti che riguardano la sua vita dai viaggi, ai momenti vissuti con il figlio Nathan Falco (e anche con Leni, la figlia che ha avuto con Heidi Klum), fino agli spazi della sua villa a Monte Carlo.

Su Instagram Briatore ieri ha pubblicato un video che mostra il lussuoso salotto della sua abitazione, Flavio ha realizzato il filmato mentre stava bevendo un caffè comodamente seduto dal suo divano. Uno spazio in cui lo stile classico si mischia al moderno e possiamo immaginare che la medesima scelta stilistica sia stata utilizzata per arredare tutta la casa. E così il caminetto in marmo nero con rifiniture dorate è abbinato a un tavolo da fumo dalle linee futuristiche, il parquet nero è in parte coperto da un grande tappeto color panna con un disegno geometrico nero i cui colori si ritrovano anche nel divano e nelle poltroncine. Nel centro della stanza quattro tavolini bassi sono stati uniti così da comporne uno più grande, al centro spicca un soprammobile pregiato: si tratta della riproduzione di un Uovo Fabergé (opere di gioielleria di straordinaria bellezza realizzate da Peter Carl Fabergé per la corte dello zar russo fra il 1885 e il 1917) del valore di circa 1.500 euro e fa parte della collezione "Fabergé Egg" della Vodka Imperial: in pratica si tratta di una bottiglia di vodka realizzata in edizione limitata, ne esistono infatti solo 999 esemplari.

Grazie al video vediamo anche le pareti bianche della stanza che sono però stuccate così da creare delle cornici che circondano le due porte d'ingresso e si intravede anche il soffitto anche quello decorato. Il candore è interrotto da una lampada rossa e alcuni quadri d'arte moderna.