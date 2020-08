Flavio Briatore fa un selfie dal letto d'ospedale ma poi cancella tutto (FOTO)

Un selfie pubblicato direttamente dal letto d'ospedale ma rimosso poco dopo. E' quello di Flavio Briatore, positivo al coronavirus, che però in pochi minuti è riuscito a fare il giro della rete.

Nell'immagine il manager è sdraiato nella sua stanza ed indossa la mascherina. Il viso è stanco ma accenna ad un sorriso, probabilmente per rassicurare i fan e smorzare i titoli allarmistici circolati in questi giorni circa le sue condizioni.

A comunicare che Briatore è risultato positivo al tampone per rivelamento Covid è stato proprio l'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'imprenditore è ricoverato da domenica sera. Nella nota ufficiale si legge che il patron del Billionaire "si è rivolto all'ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo". Già ieri sera Daniela Santanché, sua amica, aveva dichiarato che era stato ricoverato per prostatite e non per covid.

Nessun "trattamento di favore", come invece era circolato sul web. "Di conseguenza - spiegano dal San Raffaele Giulio Melisurgo, medico curante, e Pasqualino D'Aloia, direttore professioni sanitarie - al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l'isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati".

In basso, il selfie di Flavio Briatore