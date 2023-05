Francesca Pascale e Paola Turci: la dedica allo stadio del Napoli

C'erano due spettatrici d'eccezione alla partita del Napoli di ieri. Si tratta di Francesca Pascale, napoletana d'origine, qui con la moglie Paola Turci. Fresche di nozze, le due sono andate allo Stadio Diego Armando Maradona a seguire il match tra il Napoli e Fiorentina. Proprio in occasione dell'evento, però, Francesca ha voluto fare una dedica speciale alla sua compagna di vita: "Un giorno all’improvviso m’innamorai di te", le ha detto, prendendo in prestito le parole che solitamente vengono usate dai tifosi napoletani per inneggiare alla loro squadra. Una frase che è stata condivisa sui profili social dell'ex compagna di Berlusconi.

Prosegue dunque a gonfie vele l'amore tra Paola e Francesca. Nemmeno un anno fa, e più precisamente il 2 luglio 2022, le due si sono unite civilmente con una cerimonia celebrata al Comune di Montalcino, in provincia di Siena, e riservata a pochi intimi. Il rito ha coronato la storia d'amore tra la cantante e l'attivista LGBT, ex compagna del premier Silvio Berlusconi, iniziata circa due anni prima e sempre tenuta molto riservata da entrambe. Il primo incontro è avvenuto proprio a un concerto di Paola: "Vengo a sapere che sarebbe venuta al mio concerto a Torino - ha raccontato la cantante - Ero un po' agitata, l'ho vista mentre entravo in scena. Io la vedo e salta la luce! Così ho fatto un concertino senza audio, poi dopo cinque minuti hanno ripristinato l’elettricità. Lei è rimasta colpita di questa cosa che ho cantato senza luce" ha ricordato ancora Paola Turci, aggiungendo come da quel momento sia nato tutto rapidamente e in modo reciproco fino a portare al matrimonio".