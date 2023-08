Raimondo Todaro e Francesca Tocca in crisi nera? La frase di lei lascia intendere il peggio

Già tre anni fa Raimondo Todaro e Francesca Tocca avevano vissuto un periodo di crisi, ma i problemi di coppia sembrano ripresentarsi quest'estate. A dare adito ai pettegolezzi sono alcune frasi pubblicate dalla ballerina siciliana sul suo profilo Instagram, qualche tempo dopo una vacanza che ha fatto insieme al collega a Palermo. "La gente che se n'è andata se ne riandrà", scrive Tocca. "Altrimenti non sarebbe andata via quando poteva restare. È che in amore non impariamo mai niente dall'esperienza, e come tutte le cose meravigliose da una parte questo da una parte ci salva e dall'altra ci annienta".

Parole che lasciano poco all'immaginazione, quelle dalla ballerina di Amici, che si racconta evidentemente delusa. E continua: "È inutile illudersi, perso l'attimo niente è più uguale. La gente torna ma le cose non ritornano com'erano, la gente torna ma non si può tornare indietro per ripartire da un momento che ormai è svanito nel tempo".

La storia di lei con Valentin Dumitru

Per la coppia non si tratterebbe della prima turbolenza. Già nel 2020 i due si erano lasciati per un periodo, tanto che lei aveva avuto una relazione di qualche mese con Valentin Dumitru, un giovane ballerino conosciuto proprio dietro le quinte del talent show (lui era allievo, lei ballerina professionista, ndr). Eppure il matrimonio con Todaro sembrava essere tornato più solido di prima: sposi dal 2014, Raimondo e Francesca fanno coppia da molto tempo prima, tanto che già nel 2006 si classificavano secondi ai Campionati italiani di danze latino-americano. Poi il matrimonio e la nascita di Jasmine, nel 2013. Oggi nuove voci di maretta.