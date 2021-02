Nuovo amore per Gigi D'Alessio? “È una fan che ha 26 anni meno di lui”

Nuovo amore per Gigi D'Alessio? A un anno dalla fine della storia con Anna Tatangelo l’interrogativo aleggia in queste ore spinto dalle indiscrezioni secondo cui il cantautore napoletano avrebbe ritrovato il sorriso accanto a una giovane donna.

A riportare i dettagli sulla presunta novità sentimentale della vita di Gigi D’Alessio è Il Mattino che indica nella 28enne Denise, grande fan del cantante, la sua nuova fiamma. I due si sarebbero conosciuti l’estate scorsa a Capri durante uno spettacolo e sarebbe già stata presentata ai figli più grandi di D'Alessio, ovvero Claudio, Ilaria e Luca, nati dal matrimonio con Carmela Barbato.

Gigi D'Alessio si è fidanzato? I dettagli sulla nuova storia d’amore del cantante

Al momento Gigi D’Alessio non ha commentato la notizia che lo riguarda. Il cantante, single da quando la relazione con Anna Tatangelo è definitivamente finita, non ha più fatto accenno alla sua vita privata che, secondo le ultime indiscrezioni, in questi mesi si sarebbe arricchita della bella novità.

Il Mattino spiega che la ragazza, che ha 26 anni meno di lui, addirittura vivrebbe a Napoli accanto all'ex moglie del cantante e che a Roma sarebbe stata avvistata più volte sfrecciare sulla Lamborghini del cantante in direzione Olgiata, nella villa dove Gigi viveva con Anna e il loro figlio Andrea di 10 anni. Solo gossip? Chissà: alla fine il cuore di Gigi è libero da tempo…

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo oggi

Di recente Anna Tatangelo ha parlato delle cause che hanno portato alla rottura con Gigi D’Alessio dopo quindici anni d'amore. "Non c'entrano terzi", ha chiarito la cantante che dall’ex compagno ha avuto il figlio Andrea, di dieci anni.

I due si erano già lasciati nel 2017, per poi tornare insieme l'anno dopo, ma riprovarci non è servito. "Litigavamo sempre più spesso – ha confidato Anna - “Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano". Così, un giorno, Anna ha deciso di andare via.