La giornalista Giorgia Rossi è positiva al coronavirus

Giorgia Rossi è positiva al coronavirus. La giornalista, nota per essere stata in questi anni al timone di varie trasmissioni sportive, lo annuncia in un tweet pubblicato nella mattinata di oggi, ricevendo in cambio i migliori auguri di pronta guarigione da parte dei follower.

"Ciao a tutti - si legge su Twitter - Purtroppo è toccato anche a me: sono positiva al coronavirus. Sono a casa, sotto osservazione medica ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset". Infine una raccomandazione: "Mi raccomando state attenti". Rossi, insomma, non condurrà da casa a differenza di quanto stanno facendo invece alcuni colleghi come Carlo Conti, che ieri ha tenuto in piedi il programma Tale e Quale Show attraverso un collegamento.

Chi è Giorgia Rossi

Classe 1987, Giorgia Rossi è una conduttrice e giornalista televisiva diventata nota a Mediaset grazie alle trasmissioni Tiki taka e Balalaika - Dalla Russia col pallone. Ad oggi conduce Pressing Serie A su Italia 1.

