La cugina di Andrea Damante si sposa, il gesto di Giulia De Lellis spiazza tutti (FOTO)

E' ufficiale: la maretta tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è in corso. A dimostrarlo non solo le parole di incertezza pronunciate dalla bella influencer ma soprattutto i fatti: proprio in queste ore infatti è in corso il matrimonio della cugina di Andrea e Giulia è assente. Ad accompagnare il dj veronese è l'amico Alessandro. Un'assenza che lascia intendere nuove distanze.

Niente da fare, sembra proprio che la coppia abbia smesso (ancora una volta) di funzionare. Tornati insieme qualche mese fa dopo un periodo di lontananza, Giulia e Andrea - che si sono conosciuti nel 2016 a 'Uomini e Donne' - sembravano affiatati come un tempo ma qualcosa è andato storto: "È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, dove stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose", ha spiegato De Lellis giorni fa, in risposta a quanti chiedevano chiarimenti sulla sua vita sentimentale. "Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. (…) Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci".