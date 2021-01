Guenda Goria e Filippo Nardi una coppia? Nessuno dei due smentisce

Filippo Nardi e Guenda Goria nuovamente al centro dell'attenzione. Dopo le loro discussioni per le uscite infelici di Nardi su Maria Teresa Ruta e i loro chiarimenti in diretta tv a far discutere sono le foto che li ritraggono insieme a braccetto.

"La verità è che ci siamo scambiati messaggi prima del suo ingresso al Gf - ha spiegato Guenda - per questo l'ultima cosa che mi aspettavo erano le sue esternazioni su mia madre, poi siamo usciti, ci siamo presi un caffè e ci siamo chiariti ecco perché, quando per la seconda volta ha parlato, gli ho detto 'ma ci sei o ci fai?'. Io ho accettato le scuse di Filippo, che pretendevo, e l'ho perdonato: per me si può anche voltare pagina" cosa avrà voluto dire? ha lasciato una porta aperta a Nardi?.

Barbara D'Urso ha poi chiesto espressamente se i due si siano baciati, "Il limone non c'è stato, solo un bacio sulla guancia di saluto" ha replicato Nardi.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha però affermato che i due fossero insieme anche in un'altra occasione, di sera. "L'altra notte sono andato a salutare Urtis e lei è arrivata quanto io stavo andando via, nulla di più" ha spiegato Nardi.