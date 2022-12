Harry e Meghan, le foto delle ville superlusso prestate per la docuserie (e non solo) da proprietari milionari

Ormai lontani dalla famiglia reale inglese, Harry e Meghan vivono la loro nuova vita a Montecito, in California, in una villa con nove camere, 16 bagni, una biblioteca, una sala cinema, palestra, piscina, campo da tennis e un parco giochi, situata nel lussuoso sobborgo di Santa Barbara. Valore dell'immobile: 14 milioni di euro. Ma tutti questi spazi e i giardini di cui i Sussex sono proprietari, non sono gli stessi che hanno fatto da sfondo alla loro discussa autobiografia Netflix, per la quale, invece, sono state usate altre location ugualmente prestigiose, prestate per l'occasione da amici molto facoltosi.

Gli amici milionari di Harry e Meghan

Il settimanale Chi fornisce dettagli puntuali sulle location utilizzate per la realizzazione della serie e sui loro proprietari, milionari amici di Harry e Meghan che hanno prestato gli ambienti delle loro lussuose dimore come "controfigure" della loro vera abitazione ma anche prima, come supporto all'inizio della nuova vita negli Stati Uniti dei protagonisti. Ecco allora che sala, cucina, tavolini e divani ripresi nella docuserie sono quelli della residenza dell'affarista milionario newyorkese Mark Schulhof che l'ha da poco messa in vendita per trenta milioni di euro.

Quanto alle persone che hanno aiutato i Sussex nei primi mesi, ci sono Tayler Perry, proprietario della casa (otto camere e un parco immenso) sita a Beverly Hills dove i due hanno dimorato con il figlio nel 2020 e beneficiato della difesa dai paparazzi, il russo-israeliano Yuri Milmer che ha donato loro l'appoggio presso la maestosa Mille Fleurs in Canada dopo l'addio alla famiglia reale e anche Madonna che propose loro la sua casa con vista su Central Park, a New York. Offerta, quest'ultima, declinata da Harry e Meghan che preferirono la più defilata dimora canadese di un amico meno noto della popstar.