Il caos della Dad visto da Leonardo Pieraccioni: "Regole più difficili di Cluedo"

Dad, tamponi, mascherine ffp2: il covid ha trasformato l'andare a scuola in presenza una giungla fatta di regole. È così facile sbagliarsi che Leonardo Pieraccioni ha sentito l'esigenza di realizzare una pratica guida per aiutare tutti i genitori, che come lui, si trovano a fare i conti con i contagi, i positivi e le comunicazioni dell'ultimo minuto.

Questo il testo scritto dal regista fiorentino: "Le regole per ogni studente positivo in classe son più difficili di quelle del Cluedo. Io ho capito che: per uno si fa finta di nulla, due ci vuole mascherina fpp2 di colore abbinato alla regione o ai calzini, tre positivi si va in dad e non si può più pronunciare la parola “eccetera”, troppi bacilli espulsi. Con 4 positivi sempre in dad, davanti al pc peró in piedi, e che bisogna tossire solo in presenza di un veterano del Vietnman; 5 positivi dopo la mezzanotte non si può più ne mangiare ne bagnarsi. Per rientrare a scuola ho capito che bisogna portare un tampone semplice se hai un cugino daltonico, tampone molecolare se hai una cugina allegra vaccinata tre volte, oppure rientra chi porta un parafango di una Panda tamponata da un pediatra che diventa valido anche per la gita di primavera. Ho fatto confusione?".

Il divertente commento in poche ore ha fatto incetta di mi piace, condivisioni e commenti d'approvazione: "Sicuramente più chiaro della Asl", "Grazie di esistere, menomale ci sei tu a farci ridere per queste cose". A commentare il post anche Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti: "È così è così!".