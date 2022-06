Incidente per Valentina Autiero di Uomini e Donne

Incidente per Valentina Autieri. A raccontarlo è la stessa Dama di Uomini e Donne attraverso alcune Instagram Stories pubblicate in mattinata. Assente da tempo dalla trasmissione, la 43enne torna a far parlare di sé a causa di un sinistro di cui è rimasta vittima nella serata di ieri, domenica 5 giugno.

Ignota la dinamica dell'accaduto, ma di certo c'è che le conseguenze non sono state gravi per la salute della donna. A seguito del ricovero all'ospedale di Anzio, infatti, Valentina è stata sottoposta ad alcuni esami che hanno escluso il peggio: "Mi volevano ricoverare per la notte - ha fatto sapere sempre via Instagram - Ma meglio casa mia, piuttosto che l'ospedale. La tac per fortuna è negativa, niente di rotto". Da questo momento in poi Autiero dovrà indossare i cosiddetti "taping", ovvero fasciature poco invasive che sostituiscono il collare e che, a seguito della botta presa, dovrà posizionare nella parte alta della schiena. La terapia proseguirà poi con una serie di iniezioni. Interdetta l'attività fisica.