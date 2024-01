Come sta Kate Middleton: la visita di William e le ipotesi sulle cause dell'intervento

Come sta Kate Middleton? La domanda si solleva in tutto il mondo da quando il comunicato di Kensington Palace ha annunciato che la principessa del Galles è stata ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico addominale programmato. Al momento il riserbo sulle sue condizioni di salute resta totale. Secondo quanto apprende il Corriere, oggi Middleton ha ricevuto la visita del marito William e il decorso post-operatorio "sta andando bene". La preoccupazione, tuttavia, rimane alta benché sia stata categoricamente smentita l'ipotesi di un tumore.

Innanzitutto per la definizione di intervento programmato quando, fino a pochi giorni fa, lei e il marito avevano in agenda diversi impegni poi cancellati all'improvviso. In secondo luogo, ci sono i lunghi tempi di recupero che indicano la principessa ricoverata in ospedale fino a due settimane con una pausa dagli impegni pubblici fino a dopo Pasqua. Dubbi questi che oggi hanno indotto i giornali inglesi ad avanzare l'ipotesi di una isterectomia le cui ragioni resterebbero ignote. Avanza inoltre il dubbio che la coincidenza dell'annuncio dell'operazione alla prostata di re Carlo non sia proprio casuale, ma diretto a distrarre l'attenzione dalla situazione di Kate su cui si è deciso che non ci saranno costanti bollettini medici. Dal Palazzo, infatti, fanno sapere che gli aggiornamenti verranno solo in caso di notizie significative: "La principessa spera che il pubblico capirà il suo desiderio di mantenere la massima normalità possibile per i suoi figli" - recita il comunicato - "e desidera che le sue informazioni mediche personali rimangano private".