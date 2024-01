Kate Middleton è stata ricoverata

"Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stata ricoverata in ospedale ieri per un intervento chirurgico addominale programmato". È l'inizio del comunicato diffuso nel pomeriggio di oggi dalla casa reale inglese per informare il pubblico delle condizioni di salute di Kate Middleton. Middleton, 42 anni, è sposata dal 2011 con William, principe del Galles. La coppia ha tre figli (George, nato nel 2013; Charlotte, 2015; Louis, 2018).

"L'intervento - prosegue la nota - è stato un successo e si prevede che rimarrà in ospedale per dieci a quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare il suo recupero. Basandosi sul consiglio medico attuale, è improbabile che torni ai doveri pubblici fino a dopo Pasqua". Quindi la Principessa "ringrazia per l'interesse che questa dichiarazione genererà". Stranamente però il comunicato non specifica quali sono le ragioni che hanno reso necessario l'intervento e anzi precisa quanto segue: "La principessa spera che il pubblico capirà il suo desiderio di mantenere la massima normalità possibile per i suoi figli; e desidera che le sue informazioni mediche personali rimangano private".

"Il Palazzo di Kensington, quindi, fornirà aggiornamenti sui progressi di Sua Altezza Reale solo quando ci saranno informazioni significative e nuove da condividere - conclude la nota - La Principessa del Galles desidera scusarsi con tutti coloro che sono preoccupati per il fatto che ha dovuto rimandare i suoi prossimi impegni. Non vede l'ora di ripristinare il maggior numero possibile di questi, appena possibile".