Il video di Kate non convince, il sospetto: "È la sua sosia Heidi Agan"

Il video di Kate Middleton che a sorride accanto al marito William con dei sacchetti della spesa in mano non sta convincendo proprio tutti. Il breve filmato è stato diffuso da Tmz dopo giorni e giorni di illazioni sull'effettiva salute della principessa del Galles, sparita dalla scena dal 25 dicembre scorso e ricomparsa con una foto social maldestramente ritoccata. Tuttavia, dopo diverse osservazioni, fermoimmagini e ingrandimenti, per molti le fatezze della donna inquadrata non corrisponderebbero a quelle di Kate, ma a Heidi Agan, la sosia ufficiale della principessa del Galles.

Chi è Heidi Agan, la sosia di Kate Middleton

"Quanto ti hanno pagato per aver finto di essere lei al mercato agricolo?"; "Eri tu nel video al mercato?": queste alcune delle domande che sono comparse in calce all'ultimo post pubblicato sulla pagina Instagram katemiddletonlookalike di Heidi Agan descritta nella bio come "la sosia di Kate Middleton più realistica del Regno Unito". Classe 1980 - due anni in più di Kate - Heidi Agan è cresciuta a Cheslyn Hay, nello Staffordshire, ed era il 2010 quando iniziò a essere fermata spesso nel ristorante in cui faceva la cameriera da chi notava l'incredibile somiglianza con la principessa. Così, sfruttando la dote fisica, Heidi ha deciso di affidarsi a un'agenzia che si occupa di sosia arrivando a guadagnare anche 9 mila sterline al giorno. In questi giorni di massima attenzione su Kate, anche quella su Heidi è cresciuta non poco, ma la donna per ora non ha risposto in alcun modo ai sospetti che la indicano come potenziale controfigura della donna più cercata del mondo.