Kate è tornata: il video insieme a William, ma per molti non è lei

Kate Middleton torna a farsi vedere in pubblico accanto al marito William. La principessa del Galles, da settimane avvolta nel mistero dopo un delicato intervento all'addome che l'ha costretta a una lunga convalescenza (ancora in corso), è stata ripresa in tenuta sportiva, sorridente e serena insieme al principe, all'uscita di un supermercato con le buste della spesa in mano.

A pubblicare il video è il sito Tmz, che prima di mettere online le immagini ha parlato a lungo con l'autore, testimone oculare: "Ho notato una coppia che sceglieva delle pagnotte di pane, la donna ha girato il viso verso di me e mi è sembrato di aver già visto quel volto - ha raccontato - Era familiare. Sapevo di averla già vista da qualche parte e alla fine ho capito che era lei. Quella che vedete è proprio la principessa. Sono andato alla mia macchina e mentre uscivano dal negozio li ho filmati. Dopo poco sono semplicemente scomparsi e non ho visto che su che macchina sono saliti. Erano una coppia tranquilla e molto serena".

A confermare che la donna del video è proprio Kate Middleton anche il proprietario del negozio in cui hanno fatto spesa, un piccolo market a Windsor, vicino la casa in cui vivono. Eppure sui social continua a tenere banco la teoria del complotto, secondo cui la principessa sarebbe gravemente malata - per molti addirittura morta - e questa sarebbe l'ennesima messa in scena della famiglia reale per mettere a tacere i rumors e placare il circo mediatico di proporzioni planetarie che si è venuto a creare. C'è addirittura chi ha fatto il fermoimmagine del video, ingrandendo il viso della donna, convinto non sia quello di Kate. "Il fatto che abbiano voluto pubblicare questo video dimostra che la verità è ancora celata tra le quattro mura di Buckingham Palace" si legge in uno dei tanti tweet, e ancora: "Nel video sembrava effettivamente la principessa, ma dal fermoimmagine si nota appunto che non è lei. La domanda nasce spontanea: che cosa ci stanno nascondendo?". Il mistero - per molti, ma non per tutti - si infittisce.