Kledi Kadiu papà bis: la gioia di Maria De Filippi in un tenero messaggio

Tra qualche mese Kledi Kadiu sarà papà per la seconda volta. Charlotte Lazzari, moglie del ballerino divenuto popolare grazie al programma ‘Amici’, è in dolce attesa a quattro anni dalla nascita di Lea, prima figlia della coppia convolata a nozze nel 2018. “La famiglia sta per allargarsi! Ad agosto arrivera? una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo”, ha scritto sui social Kledi che oggi ha parlato di questo magico momento in un’intervista al settimanale Gente, rivelando anche il bel messaggio ricevuto per l’occasione da Maria De Filippi.

Kledi di nuovo papà: la reazione di Maria De Filippi

Tra il ballerino di origini albanesi e Maria De Filippi c’è un grande rapporto di amicizia, motivo per cui la conduttrice e autrice del programma che gli ha aperto la strada della popolarità è stata tra le prime ad essere stata informata della seconda dolce attesa. La sua reazione? “Le ho scritto un messaggino e mi ha risposto con 5 cuori”, ha rivelato Kledi.

Lui e Charlotte Lazzari hanno raccontato insieme le sensazioni del momento: “Non abbiamo faticato più di tanto perché baby arrivasse”, ha ammesso sorridendo la futura mamma che, al quarto mese di gravidanza, per il momento è aumentata solo 2,5 kg. Bocche cucite sul sesso del bebè, come per il nome scelto: la coppia ha dichiarato solo che il parto sarà a Rimini e che, sotto la stretta consulenza dei medici, sta valutando l’ipotesi di affrontarlo in casa.

Intanto la notizia della gravidanza ha portato una ventata di serenità in famiglia in un periodo così segnato dall’emergenza sanitaria che ha obbligato anche Kledi a interrompere ogni attività. Se la tv è nei suoi progetti? Nulla è precluso: Kledi resta in attesa del “ruolo e del progetto giusto”, magari come direttore artistico o coreografo.