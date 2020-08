Temptation, Lara Zorzetto e il figlio neonato in ospedale: "L'ho visto oggi per la prima volta"

"Questa magica avventura è iniziata in maniera un po' diversa da come ce lo aspettavamo, da come lo avevamo immaginato per tutti questi lunghi mesi. Questa è la sua prima foto e oggi il primo giorno che lo vedo, ora vi spiego perché". Comincia così il lungo post in cui Lara Zorzetto racconta i problemi riscontrati durante il parto del suo primo figlio, Leonardo, nato tre giorni fa dall'amore per il compagno Mattia Monaci.

Lara Zorzetto, problemi col parto

Nota per la partecipazione a Temptation Island avvenuta nel 2018, (in coppia con il fidanzata Michael Di Giorgio) Lara racconta ai follower le difficoltà di questi ultimi giorni. "Ero in ospedale, solita visita... Le contrazioni aumentavano sempre di più al punto tale che non sono riuscita neanche a finire la rampa di scale e mi hanno ricoverata d’urgenza. Lunghe ore di contrazioni, travaglio, rottura delle acque ma non mi dilatavo più di 5 cm, Leo si gira all’improvviso con la testa, e siamo corsi in cesareo d’urgenza. Non è la classica storia che lo vedi, te lo danno e tutto sparisce. Io l’ho visto per la prima volta oggi".

"Mattia il mio angelo"

Fondamentale il supporto del compagno. "Mattia grazie a Dio andava e veniva dall’ospedale dove lo avevano spostato d’urgenza, che è la struttura di riferimento. Lo hanno portato via subito perché non respirava, perché ha bevuto del liquido. Ora è sotto piccole cure e speriamo che martedì tutti i risultati siano tranquilli e che in un paio di giorni con gli occhi lucidi ci possiamo godere il nostro cucciolo".

"Ecco perché sono sparita dai social - conclude Lara - ma c’è momento e momento. Posso solo dire di avere non un angioletto accanto a me ma un uomo che si chiama Mattia, non potrei essere più fortunata di così non vediamo l’ora di goderci questo scricciolo guanciettoso".