Perché la carrozzina della figlia di Levante è diventata un caso

In nome di Levante come quello della figlia Alma Futura torna a svettare tra le tendenze social a quasi un mese dalla nascita della bambina. Stavolta a suscitare i commenti degli utenti è stato l’ultimo video postato dalla cantante tra le sue storie Instagram dove si vede lei a passeggio con il compagno Pietro Palumbo e la figlia, appunto, tenuta in una carrozzina totalmente riparata dall’obiettivo dello smartphone e anche dei passanti.

“Spero che almeno respiri e che abbia un ricambio d'aria all'interno del passeggino” scrive un utente, colpito come tanti altri dalla trovata dei suoi genitori che, stando alla didascalia del breve filmato, hanno lasciato intendere lo abbiano fatto per schermarla dal vento. “Troppo vento per Alma”, ha scritto infatti Levante, guadagnandosi così una serie di citazioni che le sono valse l’inserimento nei trend topic, proprio come lo era stato il nome tanto originale scelto per la sua prima figlia.

Vittoria che si chiede perché lei fa di tutto per andare in tendenza e invece ci va sempre una tizia di nome Alma Futura?#rivalità#almafutura#vittoria #fedez#chiaraferragni pic.twitter.com/QnVGApqTOt — Lilith? (@c26338252) March 11, 2022

Alma Futura dovrà raccontare all'analista che almeno noi di Twitter l'abbiamo compresa e sostenuta da subito. #almafutura#noicisiamo — Lilith? (@c26338252) March 11, 2022

Alma Futura, il frutto dell'amore tra Levante e il compagno Pietro Palumbo

Alma Futura è la prima figlia di Levante e del compagno Pietro Palumbo, legati da due anni. Lui è un avvocato siciliano lontano dal mondo dello spettacolo, arrivato nella vita della cantante dopo la fine della sua relazione con Diodato. Il loro incontro è stato casuale, come ha raccontato una volta Levante: "Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all'animo che ha".